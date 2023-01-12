«Была в слезах, тряслась от страха и холода»: в Новосибирске 12-летняя девочка потерялась на железной дороге

В Новосибирске 12-летняя девочка потерялась на железной дороге. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске 12-летняя девочка потерялась на железной дороге. Она села не на тот поезд и уехала в обратную от дома сторону. Школьница успела сказать маме, что вышла на незнакомой ей станции, где не было вокзала и у нее сел телефон. К счастью, ее заметил машинист одного из проезжавших мимо поездов.

— Отъехали от станции, набрали уже приличную скорость, и видим — по второму пути идет девочка, — цитирует воспоминания машиниста Дмитрия Перепелкина пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. — Поздний вечер, темно, мороз, населенных пунктов рядом нет, до ближайшей станции километров 10, движение поездов здесь активное. Ребенок, судя по расстоянию от ближайшей платформы, шел уже не менее полутора часов.

Девочку заметил машинист проезжавшего мимо поезда. Фото: ЗСЖД

Машинист экстренно остановил поезд, его помощник Ярослав Клементьев спустился вниз к ребенку. По его воспоминаниям, девочка к тому моменту уже была в слезах и «тряслась от холода и страха». Ребенка посадили в вагон, отогрели, напоили горячим чаем, зарядили телефон, связались с родителями. На станции Инская школьницу передали сотрудникам полиции.

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