В Новосибирске объявили штормовое предупреждение в первый день весны

Новосибирцев второй день подряд предупреждают о штормовом ветре. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 1 марта, жители Новосибирской области получили сообщения от МЧС России. В ведомстве предупредили об ухудшении погодных условий: мокром снеге и сильном ветре. При этом в столицу Сибири пришло потепление, воздух днём прогрелся до +2 градусов.

– По данным гидрометцентра, 1 марта в Новосибирской области и в Новосибирске ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра ночью 23 метра в секунду, днём 20 метров в секунду, – сообщили в МЧС.

Напомним, ранее горожан уже предупреждали о штормовом ветре. В такую погоду водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

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