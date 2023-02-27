Спасатели разослали новосибирцам предупреждение о штормовом ветре 28 февраля

МЧС предупредило о штормовом ветре.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Спасатели предупредили новосибирцев о штормовом ветре, который обрушится на город 28 февраля. Предупреждения МЧС разослали в Смс-сообщениях.
— Ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 23 м/с, — сказано в сообщении.
Такие сообщения рассылают спасатели. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск
Напомним, что в последнюю неделю зимы город накроет снежная буря. Вместе с непогодой в столицу Сибири придет и потепление до +5 градусов.
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