Суд в Новосибирске взыскал с МУП «Спецавтохозяйство» 48 миллионов рублей за вред окружающей среде

"Спецавтохозяйство" выплатит долг перед природой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске региональный оператор по вывозу мусора – муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» – выплатит 48 миллионов рублей за нанесенный вред природе.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Росприроднадзора к новому регоператору, сообщается в картотеке дел суда.

Задолженность по выплате штрафа за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год составила около 48,3 миллиона рублей. Эту сумму взыскал суд.

Однако это не весь долг, который остался у МУП «САХ». Общая сумма превышает 137 миллионов рублей.

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