Агрессивные собаки прокусили ногу новосибирцу на стройке

Мужчине пришлось обратиться в травмпункт. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Житель Новосибирска пожаловался на бездомных собак, которые облюбовали себе стройку новых домов на улице Забалуева. Из-за бродячих псов страдают люди - так, этому мужчине они прокусили ногу.

— Есть мнение, что кто-то их подкармливает. На днях собаки напали на меня, покусали за ногу. Пришлось обратиться в травмпункт и полицию. Обращался к начальству, но им абсолютно всё равно на состояние сотрудников, — рассказал пострадавший в группе «Инцидент Новосибирск». Судя по всему, он сам работает на этой стройке.

Напомним, ранее новосибирцы жаловались на собак, которые держат в страхе жильцов улицы Куприна в Дзержинском районе.

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