«Неужели ждать, пока они кого-нибудь укусят?»: в Новосибирске пожаловались на стаю бродячих собак

по словам местных жителей, собак постоянно подкармливают, от чего они не уходят с территории. Фото: предоставлено читательницей.

Жители улицы Куприна в Новосибирске рассказали о том, что им не дают покоя бродячие собаки. Псы сбиваются в стаи и кидаются на прохожих и машины.

— У нас во дворе на парковке живет стая из пяти собак. Постоянно слышен лай. Кусают всех возле домов №8, 10, 12. Их подкармливают «добрые» бабушки, а псы кошмарят детей. То на машины кидаются, то ребенок идет — с лаем несутся на него. Приходится кричать на них из окна, чтобы спугнуть, — поделился с КП-Новосибирск местная жительница.

Пока что собаки никого не покусали. Однако сибирячка переживает, что скоро это может произойти.

— Раньше мамочки писали во все инстанции, пытались бороться, но безрезультатно, везде отписки. Отлов нам так и сказал: «Пока кого-нибудь не покусают, ничего не сможем сделать». Неужели ждать, пока случится трагедия? — возмущается женщина.

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