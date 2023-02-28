Детский омбудсмен Надежда Болтенко разберётся в причинах смерти младенца в новосибирском роддоме

Детский омбудсмен выяснит, в чём причина младенческой смертности в родильных домах Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию с умершим новорождённым в роддоме № 7 в Первомайском районе. Об этом она сообщила КП-Новосибирск.

– Сейчас собираем данные о том, как чувствовала себя женщина до родов, как проходило её наблюдение в женской консультации. Как только поступит информация из областного минздрава с заключением патологоанатома, проведём межведомственное совещание, – рассказала Надежда Болтенко.

На совещании вместе с представителями прокуратуры и министерства здравоохранения области специалисты детально расследуют все обстоятельства смерти новорождённого. Также коллегия обсудит причины младенческой смертности в Новосибирской области.

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