В новосибирском роддоме умер новорожденный

СК проводит доследственную проверку.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В новосибирском роддоме умер младенец. Об этом стало известно сегодня 26 февраля. Трагедия произошла в Первомайском районе.
- Следственным отделом по Первомайскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов города Новосибирска, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи назначили все необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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