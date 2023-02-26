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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 11:31

В новосибирском роддоме умер новорожденный

По данному факту СК проводит доследственную проверку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
СК проводит доследственную проверку.

СК проводит доследственную проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В новосибирском роддоме умер младенец. Об этом стало известно сегодня 26 февраля. Трагедия произошла в Первомайском районе.

- Следственным отделом по Первомайскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов города Новосибирска, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи назначили все необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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