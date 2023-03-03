В Новосибирске гигантская копия НОВАТа рухнула из-за маргарина

Театр на маргарине простоял всего месяц. Фото: мастерская "Этно Пряник" vk.com/etno.pryanik

Новосибирские кондитеры испекли огромный пряник в виде Театра Оперы и Балета и прославились в соцсетях. Работа мастерской «Этно Пряник» завоевала первое место на всероссийском фестивале «Мир пряника», однако рухнула через месяц.

- Главный инженер проекта допустил преступную халатность при закупке строительных материалов. Можно даже это назвать - злоупотребление полномочиями. Для приготовления имбирных пряников в тесто добавляется сливочное масло лучшего качества с 82 % жирности. Наш инженер рассудил так: пряничный Оперный вряд ли будет употреблен в качестве лакомства. Поэтому подумал, что в данном случае допустимо заменить сливочное масло маргарином. Разница оказалась катастрофической, – рассказала КП-Новосибирск кондитер Валентина Заворотнюк.

Кондитеры изготовили новый театр на сливочном масле. Фото: мастерская "Этно Пряник" vk.com/etno.pryanik

Пряник в виде символа Новосибирска весом в 18 кг простоял всего месяц и разрушился. После выпечки и сушки пряник на маргарине стал менять форму. Здание стало искривляться. Затем от основы отвалились все фасады из сахарной глазури.

- Руководство НОВАТа заинтересовалось пряником, заказало под него витрину. Пришлось сделать новый оперный – весом в 25 кг, на сливочном масле. Мы промазали и усилили конструкции, защитили лаком из сахарного сиропа. Под куполом такой пряник простоит лет 10, а может и больше, – рассказала Валентина Заворотнюк. – Зрители НОВАТа могут увидеть нашу работу в фойе, она находится там с 16 февраля.

Напомним, первый пряничный театр на маргарине получился размером 1 метр в длину, 75 сантиметров в ширину и 30 сантиметров в высоту. На приготовление сладости ушло 8 кг муки, 6 кг сахара, 1,5 кг масла и 30 яиц, а также три недели кропотливой работы. Некоторые особо сложные элементы пришлось выпекать отдельно, а затем покрывать цветной глазурью.

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