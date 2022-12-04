Чудо в 18 килограммов: кондитеры из Новосибирска испекли огромный пряник в виде оперного театра

Мастерицы из Новосибирска делали 18-килограммовый пряник три недели. Фото: «Мир пряника»

Кондитеры из Новосибирска испекли огромный пряник в виде театра оперы и балета. Большую сладость они приготовили для международного кондитерского фестиваля «Мир пряника».

— Пряник из Новосибирска победил в номинации «Восьмое чудо света», — сообщили в группе фестиваля.

Через месяц пряник передадут коллективу НОВАТа. Фото: «Мир пряника».

Пряничный театр получился размером 1 метр в длину, 75 сантиметров в ширину и 30 сантиметров в высоту. На приготовление сладости ушло 8 кг муки, 6 кг сахара, 1,5 кг масла и 30 яиц, а также три недели кропотливой работы. Некоторые особо сложные элементы пришлось выпекать отдельно, а затем покрывать цветной глазурью.

В конкурсе также участвовали кондитеры из Санкт-Петербурга и Севастополя. Первая команда

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