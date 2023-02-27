Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Автомобиль «Хонда Аккорд» вылетел на встречку и врезался в ГАЗель. Фото: ГУ МВД России по НСО

После смертельного ДТП с микроавтобусом в Тогучинском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело. Авария произошла в понедельник, 27 февраля.

Напомним, автомобиль «Хонда Аккорд» вылетел на встречку и врезался в ГАЗель, в которой ехали семь пассажиров. В результате столкновения погибла 30-летняя пассажирка иномарки. Еще шесть человек госпитализировали.

− Прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, об охране труда, − сообщили в региональной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура признала законным возбуждение дела.

Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.

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