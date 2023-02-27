В смертельном ДТП с маршруткой под Новосибирском погибла 30-летняя пассажирка иномарки

В Новосибирской области погибла 30-летняя пассажирка иномарки, вылетевшей навстречу маршрутке. Фото: стоп-кадры ГУ МВД РФ по НСО.

Утром в понедельник, 27 февраля, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с маршруткой. Погибла 30-летняя пассажирка легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

ГАЗель с 7 пассажирами ехала из Кемерово в Обь, когда автомобиль «Хонда Аккорд» вырулил на встречную полосу. За рулём легковушки был 32-летний мужчина.

Оба водителя получили травмы. За медицинской помощью обратились четверо пассажиров маршрутки.

На трассе восстановили движение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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