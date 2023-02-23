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НовостиОбщество23 февраля 2023 15:34

Инвалид из Новосибирской области привёз в зону спецоперации УАЗ, купленный на все сбережения

Он сам проехал за рулём 4 тысячи километров до позиций российских бойцов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Инвалид из Новосибирской области привез купленный на собственные сбережения УАЗ на спецоперацию. Фото: Алексей Носов.

Инвалид из Новосибирской области привез купленный на собственные сбережения УАЗ на спецоперацию. Фото: Алексей Носов.

Пенсионер по инвалидности, 63-летний Александр Сухоруков из Линёво доставил специально купленную «буханку» российским военнослужащим в зону спецоперации. Об этом в День защитника Отечества, 23 февраля, общественник Алексей Носов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дядя Саша довез бойцам УАЗ и 40 килограммов сала. Фото: Алексей Носов.

Дядя Саша довез бойцам УАЗ и 40 килограммов сала. Фото: Алексей Носов.

Он довёз УАЗ и 40 килограммов собственноручно засоленного сала до позиций в Запорожье. Напомним, Александр купил автомобиль на свои накопленные деньги – 400 тысяч рублей, чтобы лично передать его медикам на СВО.

На пожертвования активисты докупили рации, бензопилы, медикаменты, спальные мешки и прочую гуманитарную помощь, необходимую военнослужащим.

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