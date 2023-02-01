Инвалид, которого не взяли добровольцем в зону СВО, купил на все сбережения УАЗик для российских солдат

В Новосибирской области инвалид на все деньги купил УАЗ для бойцов на СВО. Фото: Алексей Носов.

Пенсионер из Линёво в Искитимском районе купил на собранные за всю жизнь деньги УАЗ для бойцов на Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил общественник Алексей Носов, который доставит в зону СВО еще два автомобиля с гуманитарной помощью.

Александр Сухоруков – 63-летний тракторист-шофер на пенсии по инвалидности, служил в инженерных войсках. Всю жизнь, как он говорит, «возится с железяками». Его не пустили добровольцем на спецоперацию из-за возраста, но он решил помочь бойцам по-другому.

– Я пенсионер, инвалид второй группы. Добровольцем не взяли два раза, в военкомат ездил в сентябре. Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал, за 400 тысяч купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО, – рассказал КП-Новосибирск Александр.

На вопрос, сколько он собирал эти деньги, Сухоруков отвечает: на это потребовалась вся жизнь.

63-летний инженер насолил сала для военнослужащих и уже загрузил машину гуманитарной помощью. Фото: Алексей Носов.

Кроме того, инженер насолил 40 килограммов сала для военнослужащих и уже загрузил «буханку» гуманитарной помощью.

– Пригоню своим ходом на Донбасс, вручу УАЗ лично медикам, чтобы вывозили раненых. В течение недели буду выезжать, – добавил Александр.

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