«Никто, кроме нас»: новосибирские жены военнослужащих поддержали участников СВО

Супруги военнослужащих из Коченево снялись во Всероссийском фотопроекте. Фото: Наталья БАЙКУШ //vk.com/wifehero_kochenevo

Новосибирские жены военнослужащих снялись для всероссийского фотопроекта «Жена Героя». Фотограф Наталья Байкуш и волонетры Молодежного центра Коченевского района организовали съемки и фотовыставку к 23 февраля.

- Фотографией я увлекаюсь давно, два года назад стала делать профессиональные фото. Проект «Жена Героя» стал мелькать в ленте ВК, я связалась с директором молодежного центра, и мы организовали съемки. После них мне приходили слова благодарности не только от жён, но и от их мужей. Это лучшая оценка проекта, на мой взгляд. Ведь именно для них и ради них миллионы женщин по всей стране встали и объединились!, - рассказала КП-Новосибирск фотограф Наталья Байкуш.

Организаторы открыли фотовыставку к 23 февраля. Фото: Наталья БАЙКУШ //vk.com/wifehero_kochenevo

Сибирячка отсняла девять жен и матерей участников СВО из Коченево, одетых в кители военнослужащих с наградами. Вместе с кадрами женщины написали письма в поддержку мужей и сослуживцев:

- Решение супруга я поддержу всегда! Однажды он мне сказал такие слова: «Любимая, ты же жена десантника! Никто кроме нас!», - рассказала организаторам сибирячка Екатерина.

Присоединиться к патриотическому проекту может любой фотограф. Фото: Наталья БАЙКУШ //vk.com/wifehero_kochenevo

Всероссийский фотопроект «Жена Героя» начался 2 сентября 2022 года с уличной фотовыставки 50 портретов военнослужащих в Самаре. Идею подала Екатерина Колотовкина – супруга командующего 2-й армии, ее поддержало правительство Самарской области, женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и фонд «Звезда и Лира». Сейчас фотопроект нашел поддержку во всех регионах России.

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