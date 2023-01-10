Ради встречи на полчаса: девушка проехала полстраны, чтобы поздравить мобилизованного мужа с Рождеством в Донбассе

Анастасия проехала 4 тысячи километров ради мобилизованного мужа. Фото: предоставлено Анастасией Любимовой.

34-летняя жительница Томской области Анастасия Любимова провела новогодние праздники в дороге в Донбасс. Проехала 4 тысячи километров ради мобилизованного мужа и успела к Рождеству. Она гнала на маленькой «Хонде» в непогоду, везла мужу и его сослуживцам гуманитарку. Что заставило женщину отправиться в непростое путешествие и как любовь спасла ее 7 лет назад - в материале КП-Новосибирск.

Анастасия уже 14 лет работает учителем русского языка и литературы. Фото: Предоставлено Анастасией Любимовой

РЕШИЛА - ПОЕХАЛА

Анастасия Любимова почти все новогодние праздники провела в дороге. Она ехала из Томска в Донбасс. В зону СВО, к мужу. Ради получасовой встречи. О том, что очень хочется увидеться, она сказала супругу в коротком телефонном разговоре. Потом собралась за несколько дней и села за руль маленькой «Хонды». Анастасия никогда не думала, что в ее жизни когда-нибудь будет подобная поездка. А решение было принято за несколько минут.

Ей могли дать от ворот поворот и не пропустить к мужу. В машину, не дай бог, мог прилететь какой-то снаряд - все-таки линия соприкосновения близко. Сама дорога зимой - дело сложное и неоднозначное. Да даже сам супруг мог, увидев ее, покрутить у виска и отругать так, что мама не горюй. Но Анастасия отбросила все эти мысли и поехала.

Все-таки в их общей истории уже бывали моменты такой же безоговорочной и какой-то даже безрассудной поддержки. Муж Антон 7 лет назад, несмотря на сложности судьбы, встал на сторону любимой женщины и начал ей помогать.

Девушка проехала больше 4 тысяч километров. Фото: Предоставлено Анастасией Любимовой

«ОН МЕНЯ УЖЕ СПАСАЛ»

Они познакомились в 2016-м. У Насти, учительницы русского языка, тогда уже было двое малышей - мальчик и девочка, у обоих аутизм. Муж бросил, оставил детей и долги. Учительница жила в селе Парабель и возила ребятишек на реабилитацию в Томск, за 570 километров. В дороге и познакомилась с таксистом Антоном. Он как-то проникся к попутчице и стал регулярно отвозить маму с детьми к врачам.

- А потом, когда на лечение сына нужна была приличная сумма и у меня не было моральных сил и вообще возможности как-то и где-то найти деньги, Антон просто пошел в банк и оформил кредит на себя. Мы провели лечение, сын стал лучше развиваться. А мы с Антоном после этого поженились, -рассказывает КП-Новосибирск Анастасия Любимова.

Дети стали ходить в детский сад, а через два года семья погасила кредиты. Супруги открыли свое ИП - таксофирму. Антон был водителем, Настя вечерами после школы исполняла роль диспетчера. А потом началась СВО.

- 26 сентября прошлого года во время очередного рейса Антону позвонили из местного военкомата. Ни о каких денежных выплатах тогда еще не было и речи, но Антон твердо решил: он пойдет защищать Родину. Раньше проходил только срочную службу водителем и сапером. Вечером муж уже получил повестку, а наутро, в 5.00, отправился на сборы, - уточнила КП-Новосибирск Анастасия Любимова.

Анастасия везла гуманитарную помощь по зимним трассам. Фото: Предоставлено Анастасией Любимовой

«ПОВСЮДУ РУССКИЕ ФЛАГИ, КАМАЗЫ Z, РАБОТАЮТ ПАРНИ…»

Анастасии было тяжело без мужа: одна с детьми, еще и две работы, а душа постоянно болит за любимого человека. Но всегда понимала, что ему там еще тяжелее. Поэтому после Нового года решила на каникулах поехать к нему.

- Мысль о том, что мне надо ехать, пришла сама по себе. И все дальше начало складываться будто само собой. 24 декабря я купила «Хонду Фит» 2008 года, парни из автосервиса подготовили ее к поездке, женщины из Парабели и Колпашево - это томские села - напекли несколько тазов пирожков, блинов, пиццы, все заморозили. 31 декабря для меня был не праздник - ожидание. 2 января супруг вышел на связь. Так узнала, что он в лагере, 3 января в 8.00 я выехала, а 7 января уже была на месте. Было ли страшно? Нет! Цель увидеть родного человека сильнее страха. Любовь, конечно, тоже греет! - написала Анастасия.

Сначала учительница на маленькой «Хонде Фит» по грязи и слякоти доехала до Новосибирской области. От Барабинска до Омска была «самая жуткая трасса» с метелями, но помог дальнобойщик - Настя шла за ним, ориентируясь по его габаритам и противотуманкам, до Омска. В пути пригодилась рация Mega Get, которую Анастасия брала в дорогу по совету мужа. Рация помогла идти по трассе с дальнобойщиками до Ишима, через Урал, Саратов и Воронеж.

- И вот остается 400 километров, педаль сама вдавливается в пол... Белгородская область, конечно, давно не видела ремонта дорог. Попутно обхожу тралы с танками и так далее. Мощь… вот уже Ольховатка, повсюду русские флаги, КамАЗы Z, работают парни… Поля вокруг - просто каша, ежи и проволока, жутковато. Но мы из Сибири не из трусливых же! - вспоминает те моменты Анастасия. - Страха нет. Авось - натурально, русский авось, будь что будет! Просто делаешь свое дело и все.

Антон встречал жену с букетом. Фото: Предоставлено Анастасией Любимовой

Учительница оказалась в зоне СВО - ее остановили на блокпосту. Проверили документы, расспросили об антенне и осмотрели кузов, а там теплые носки, перчатки, шапки, медикаменты, газовые баллоны и горелки, письма от детей, домашняя выпечка.

- И вот лагерь, долгожданная встреча с Антоном. Земля, конечно, ушла из-под ног, - признается Анастасия. - Он дарит букет, дальше меня прячут в кузове, и мы заезжаем в лагерь. И тут, что говорить, женская натура проявляется: плачу, обнимаю всех, парни-томичи приходят, все рады видеть! Раздаю гуманитарку, осматриваю заболевших, палатку… Всё. Остаться нельзя, командир узнает - всех накажет. И все, обратный путь.

Сама встреча оказалась очень короткой - полчаса, но Анастасия уверена: им это было необходимо. Это как доказательство любви, верности, преданности, всесторонней поддержки. Подобные необдуманные поступки иногда нужно совершать каждому.

Теперь Анастасия ждет, когда Антон проедет свои 4 тысячи километров и вернется домой, к семье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер