Новосибирский экономист Владимир Клисторин прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ

Экономист назвал повышение МРОТ правильным шагом в направлении стабилизации уровня жизни населения. Фото: Даниил ОПАРИН

Доктор экономических наук Владимир Клисторин высказался о предложении Владимира Путина повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году. Свое мнение об этой инициативе эксперт выразил в разговоре с КП-Новосибирск.

Напомним, в ходе послания к Федеральному собранию 21 февраля президент РФ предложил на 18,5% повысить МРОТ.

− Повышение МРОТ – это маленький шаг в направлении стабилизации уровня жизни большей части россиян. Потому что была инфляция. То есть это ожидаемый и правильный шаг, − отметил в беседе с КП-Новосибирск ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал послание президента к Федеральному собранию.

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