Губернатор Новосибирской области прокомментировал послание президента к Федеральному собранию

Губернатор Травников прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение внедрять в регионе все инициативы президента России, которые он высказал в послании к Федеральному собранию. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале в среду, 22 февраля.

Андрей Травников согласился с тем, что предприниматели должны развивать свою страну, а не только жить и зарабатывать в ней. Это станет возможностью для социального и экономического роста в регионе, а также даст толчок для научно-технологического развития России.

Губернатор считает, что теперь у Новосибирской области и всей страны появится возможность вкладываться в собственные технологии и исследования, обгонять западных конкурентов.

Кроме того, Андрей Травников оценил решение президента по созданию государственного фонда, который будет оказывать помощь военнослужащим и их семьям. Единая структура упростит принятие решений в этой сфере в регионах, позволит привлекать федеральное финансирование.

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