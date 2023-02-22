В Новосибирске отложили строительство на месте «Универсама»

В Новосибирске отложили вопрос о строительстве высоток на месте Универсама. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО».

В Новосибирске временно прекратились обсуждения о застройке тихого центра города. «Универсам» и «Пассаж» напротив кинотеатра «Победа» пока не будут сносить ради строительства высоток. Об этом активные жители района сообщили в группе «Против точечной застройки «Универсама» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня состоялась наша победа. Собственник отозвал предложение по точечной застройке «Универсама». На время этот вопрос снят, – сообщили участники обсуждений.

Собственник здания и мэрия будут решать вопрос по расширению инфраструктуры рядом с территорией предполагаемой застройки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что владелец «Универсама» отказался превращать его в ЖК.

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