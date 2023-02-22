Владелец «Универсама» в центре города отказался от его превращения в ЖК

На месте универсама хотели построить многоэтажку. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО»
В Новосибирске владелец «Универсама» на улице Ленина, 10 попросил снять с рассмотрения вопрос о перезонировании его территории. Это обсуждалось во вторник, 21 февраля на комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ).
Напомним, ранее на месте магазина предлагалось простроить жилую многоэтажку. Однако идея встретила бурное сопротивление среди жителей окрестных домов, не хотевших, чтобы в самом центре города появилась высотка.
На общественном портале «Электронная демократия Новосибирской области» было проведено голосование, по итогам которого за поступило 440 предложений, а против — 317.
Однако представитель «Универсама» Алексей Крук на комиссии сам заявил о желании компании снять вопрос с обсуждения.
— Учитывая общественный резонанс, большое напряжение, обилие негатива, собственником принято решение обратиться к комиссии с просьбой о снятии этого вопроса с повестки, чтобы более основательно проработать все вопросы, которые были выявлены сегодня из поступивших, — отметил Алексей Крук.
Заново запросить изменения в ПЗЗ теперь будет можно на следующем цикле общественных обсуждений, которые проходят раз в год.
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