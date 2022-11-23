Жители Новосибирска выступают против строительства новой многоэтажки на Ленина

Новосибирцы выступили против возведения новой многоэтажки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на улице Ленина планируют построить новую многоэтажку. Жилой дом хотят возвести на месте «Универсама». Однако такая перспектива не устраивает жителей Центрального района.

В среду, 23 ноября, прокурор Новосибирской области Александр Бучман пообщался с горожанами. Новосибирцы обращались к нему с разными проблемами.

Так, жительница Центрального района подняла тему, связанную со строительством многоэтажки напротив памятника истории и культуры – кинотеатра «Победа».

− Мэрия согласовала стройку. Однако дома нет в генплане города, не обеспечено место социально значимыми объектами, − отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирцы выступили против возведения новой многоэтажки. Они просят Александра Бучмана провести проверку.

Ранее КП-Новосибирск писала, что законность строительства жилья на месте «Универсама» в Новосибирске должен был проверить Госстройнадзор.

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