Новосибирцы рассылают в Ватсап сообщение о маньяке, изнасиловавшем женщин. Фото: СК РФ по НСО.
Новосибирцы запустили в Ватсап массовую рассылку о маньяке. В сообщении говорится, что он изнасиловал двух женщин. Ранее о злоумышленнике предупреждали в СК.
– Не было факта изнасилования, преступления были против половой неприкосновенности, – уточнили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, ночью 18 февраля подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух женщин. Произошло это в районе улиц Лесков и Короленко. Его разыскивают.
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