В Новосибирске разыскивают мужчину, который домогался двух женщин в Октябрьском районе

Мужчина был одет в темно-зеленый пуховик и черную шапку. Фото: СУ СК РФ по НСО
Новосибирские следователи объявили в розыск мужчину, который домогался двух женщин в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
− По данным следствия, ночью 18 февраля 2023 года в районе улиц Лескова и Короленко в Октябрьском районе города Новосибирска неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух женщин, − рассказали в Следкоме.
Приметы разыскиваемого: мужчина с усами и бородой, на вид 35-40 лет, рост около 170 сантиметров.
Был одет в темно-зеленый пуховик и черную шапку.
Уважаемые читатели, если вам что-либо известно об этом мужчине, сообщите в полицию по телефонам 8 (383) 266-02-02 или 102.
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