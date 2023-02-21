Фото с места пожара в новосибирском Высшем колледже информатики показали в МЧС

Возгорание началось на третьем этаже колледжа. Фото: ГУ МЧС России по НСО
МЧС опубликовали фото с места пожара в новосибирском Высшем колледже информатики. ЧП произошло во вторник, 21 февраля.
Напомним, возгорание началось на третьем этаже учебного заведения. К моменту прибытия пожарных администрация колледжа самостоятельно эвакуировала 600 человек.
На место оперативно прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС России по НСО
На месте ЧП работали 56 огнеборцев и 17 единиц техники. Одни специалисты тушили пожар внутри корпуса, а другие − через окно при помощи трехколенной лестницы.
Пострадали кабинеты на третьем этаже учебного заведения. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Площадь пожара составила около 70 метров квадратных. По предварительной информации, никто не пострадал.
Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Ранее КП-Новосибирск писала, что в МЧС раскрыли подробности пожара в новосибирском Высшем колледже информатики.
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