В МЧС раскрыли подробности пожара в новосибирском Высшем колледже информатики

Площадь пожара составила около 70 метров квадратных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 февраля, в Высшем колледже информатики НГУ произошел пожар. Подробности ЧП раскрыли в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В 13:30 в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. Спустя несколько минут на место прибыли огнеборцы. На момент их появления из окна на третьем этаже шел дым. Администрации колледжа удалось самостоятельно эвакуировать 600 человек.

− Газодымозащитники осуществляли тушение внутри корпуса, другие бойцы – через окно с помощью трехколенной лестницы, − рассказали в МЧС.

В 13:54 пожар потушили − площадь горения составила около 70 метров квадратных. Газодымозащитники продолжают обходить этажи и проверять, остались ли люди в кабинетах. По предварительной информации, никто не пострадал.

В тушении задействовали 56 человек и 17 единиц техники.

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