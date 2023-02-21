В Новосибирске произошел пожар в Высшем колледже информатики

Из окна колледжа вырываются языки пламени и валит темный дым. Фото: стоп-кадр из видео / Новосибирск с огоньком

Во вторник, 21 февраля, в Высшем колледже информатики в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Учебное заведение расположено по адресу Русская, 35. Как видно на записи, из окна колледжа вырываются языки пламени и валит темный дым.

− Учеников эвакуировали, − рассказали очевидцы.

Из-за чего произошло возгорание – на данный момент неизвестно.

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