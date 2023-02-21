«Митя дома»: кота, спасенного из-под завалов дома на Линейной в Новосибирске, забрали родители погибшей хозяйки

Кота Митю, спасенного из-под завалов дома на Линейной, 39, забрали родители погибшей хозяйки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кот Митя, спасенный из-под завалов взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39, обрел новый дом. Его забрали родители погибшей хозяйки, 22-летней Анны. До этого Митя проходил лечение в клинике.

– Он поступил с переломом бедра, переохлаждением, обмороженными ушами и носом. У него был страшный стресс, проблемы с сердцем и вероятность отека легких, – рассказали о котике в «АНО ВИАВЕТ» - фонде помощи животным.

Сейчас Митя чувствует себя замечательно. Потихоньку осваивается но новом месте.

Напомним, Митя стал первым котом, спасенным из-под завалов. Он громко мяукал. Поэтому его удалось найти и вытащить.

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