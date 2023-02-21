Под Новосибирском спецназ ЦВО отработал экстремальное вождение на бронированных «Тиграх»

На штатной технике военные водители совершили марш по неподготовленному маршруту. Фото: пресс-служба ЦВО

В Новосибирской области прошли занятия с отработкой элементов экстремального вождения на бронированных «Тиграх». В них принял участие спецназ Центрального военного округа.

На штатной технике военные водители совершили марш по неподготовленному маршруту. Дистанция составила более 15 километров. Во время занятий военнослужащие отразили условное нападение противника.

Также водители продемонстрировали, как преодолевать колейный мост, подниматься на крутые склоны и спускаться с них. А еще они отработали выход из зоны обстрела на максимальной скорости по заснеженной территории.

− К занятиям были привлечены около 50 военнослужащих и пять единиц военной техники, − уточнили в пресс-службе ЦВО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском связисты подавили «глушилки» условного противника. Комплекс мероприятий проходил в рамках радиотренировки.

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