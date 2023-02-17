Под Новосибирском связисты подавили «глушилки» условного противника

Во время тренировки были обнаружены активные радиопомехи по каналам связи. Фото: пресс-служба ЦВО
В Новосибирской области военные связисты общевойскового объединения ЦВО приняли участие в радиотренировке. Они отработали приемы по подавлению «глушилок» условного противника.
Речь идет о противодействии средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага. Во время тренировки были обнаружены активные радиопомехи по каналам связи. Появились они после вмешательства средств РЭБ противника.
Действуя оперативно, военнослужащие осуществили перераспределение рабочих частот с изменением положения рабочих антенн, развернули дополнительный мобильный комплекс связи Р-431АМ, а также перешли на резервные радиочастоты, одновременно продолжая передавать маскирующий обмен на подавляемой частоте.
− Кроме этого, связисты отработали нормативы по специальной подготовке и подготовке по связи, а также по вождению специальных машин связи, − сообщили в пресс-службе ЦВО.
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