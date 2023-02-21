Видео кровавой драки водителя с пассажиром в новосибирском автобусе № 18 появилось в соцсетях

В Новосибирске водитель избил пассажира до крови. Фото: стоп-кадры Инцидент Новосибирск.

В Новосибирске водитель автобуса № 18 подрался с пьяным пассажиром прямо в салоне. Очевидцы поделились видео с места происшествия на улице Кирова в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видны оставшиеся после драки пятна крови по всему полу. Ранее очевидцы рассказывали, что автобус попал в ДТП, после чего водитель начал выгонять всех из салона.

Напомним, история произошла 17 февраля. Директор компании-перевозчика оправдал водителя: якобы тот просто заступался за кондуктора, к которому приставали трое пьяных пассажиров и требовали вернуть деньги.

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