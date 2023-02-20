Директор компании-перевозчика высказался о драке в автобусе №18 в Новосибирске

Появилась другая версия конфликта, произошедшего в автобусе №18 в Новосибирске. Фото: Инцидент Новосибирск

Появилась другая версия конфликта, произошедшего в автобусе №18 в Новосибирске. Как рассказал КП-Новосибирск директор компании-перевозчика Андрей Грицев, водитель просто заступился за кондуктора, к которому привязались пьяные пассажиры.

− Три пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. Как мне сообщили, эти мужчины напали на кондуктора и потребовали вернуть деньги. Кондуктор – молодой парень, убежал и спрятался от них. За него заступился водитель, − сообщил в разговоре с КП-Новосибирск Андрей Грицев.

Также директор опроверг информацию о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

− Этот мужчина [очевидец] сообщил, что от водителя якобы шел запах алкоголя. Но на месте ДТП были сотрудники ГИБДД. Если бы потребовалось, они бы провели экспертизу. Но они ничего не нашли. К тому же, у нас водители проходят утром и вечером медицинский осмотр. Поэтому здесь исключено состояние алкогольного опьянения у водителя, − подчеркнул наш собеседник.

Напомним, история произошла вечером 17 февраля. Как рассказал в соцсетях местный житель, на улице Кирова шофер попал в ДТП. После этого он начал в грубой форме выгонять всех пассажиров из салона. Люди попросили вернуть им деньги за проезд, однако получили отказ. Когда новосибирец сделал замечание, то водитель и кондуктор якобы начали его избивать. Мужчина отметил, что получил сотрясение головного мозга, а также переломы носа и пальца.

В произошедшем сейчас разбирается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, кто действительно виноват в данной ситуации.

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