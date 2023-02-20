«Били ногами по голове»: в Новосибирске водитель и кондуктор автобуса напали на пассажира из-за замечания

Водитель автобуса (справа) избил пассажира из-за замечания. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

Житель Новосибирска рассказал о том, что его избили водитель и кондуктор автобуса №18. А все из-за одного замечания. По словам пострадавшего, от работников общественного транспорта разило алкоголем.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел вечером 17 февраля. На улице Кирова водитель автобуса попал в ДТП. После этого он начал в грубой форме выгонять всех пассажиров из салона. Люди попросили вернуть им деньги за проезд, однако получили отказ.

− На такое хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовав от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили ногами по голове, − рассказал мужчина в группе «Инцидент Новосибирск».

Спустя некоторое время двери автобуса открылись, и пострадавшего вытащили на улицу. Новосибирец вызвал скорую помощь – приехавшие на место медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом носа и перелом пальца.

Сибиряк написал заявление в полицию. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что заявление принято в установленном порядке.

− Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, − рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В МВД добавили, что выдали пострадавшему направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Дозвониться до перевозчика КП-Новосибирск не смогла.

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