«Теперь ребенок счастлив!»: в Новосибирске школьнице, вытащившей пустую коробку из игрового автомата, вернули айфон

12-летней школьнице, вытащившей пустую коробку из игрового автомата, вернули 11-й айфон. Фото: предоставлено мамой девочки
В Новосибирске 12-летней школьнице, вытащившей пустую коробку из игрового автомата, вернули 11-й айфон. Напомним, девочка решила испытать удачу вечером в воскресенье, 19 февраля. Фортуна улыбнулась ей — из кучи безделушек достать удалось заветную «яблочную» коробочку. Вот только, как оказалось позже, гаджета внутри не было.
— После всей огласки, айфон нам отдали сегодня. Мы все проверили, производство оригинальное, все работает. Теперь ребенок счастлив! — рассказала КП-Новосибирск мама девочки.
По словам мамы девочки, в подарок им также дали защитное стекло.
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