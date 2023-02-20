«У ребенка истерика, слезы!»: В Новосибирске школьница вытащила из автомата пустую коробку вместо айфона

В Новосибирске школьница вытащила из игрового автомата пустую коробку вместо айфона. Фото: Иван Макеев

В новосибирском ТЦ девочка вытащила из игрового автомата коробку с айфоном. Радость быстро сменилась разочарованием, ведь коробка оказалась пустой. Об этом мать ребенка написала в соцсети.

– К её безудержному восторгу, выиграла iPhone 11 Pro Max. Но счастье было не долгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая! Ребёнку 12 лет, слёзы, истерика, разочарование...– поделилась мать школьницы в «АСТ-54».

Сибирячка призвала обходить стороной такие устройства. Она намерена привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей.

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