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НовостиОбщество20 февраля 2023 0:55

«У ребенка истерика, слезы!»: В Новосибирске школьница вытащила из автомата пустую коробку вместо айфона

В Новосибирске школьница вытащила из игрового автомата пустую коробку вместо айфона
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске школьница вытащила из игрового автомата пустую коробку вместо айфона.

В Новосибирске школьница вытащила из игрового автомата пустую коробку вместо айфона.

Фото: Иван Макеев

В новосибирском ТЦ девочка вытащила из игрового автомата коробку с айфоном. Радость быстро сменилась разочарованием, ведь коробка оказалась пустой. Об этом мать ребенка написала в соцсети.

– К её безудержному восторгу, выиграла iPhone 11 Pro Max. Но счастье было не долгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая! Ребёнку 12 лет, слёзы, истерика, разочарование...– поделилась мать школьницы в «АСТ-54».

Сибирячка призвала обходить стороной такие устройства. Она намерена привлечь к ответственности недобросовестных предпринимателей.

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