«Сердце не выдержало»: студентка из Новосибирска, разбившаяся на байке на Бали, умерла в больнице

Девушки не стало 20 февраля. Фото: предоставлено друзьями Анжелики Чудояковой

22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

— Хотим сообщить, что закрываем сбор средств для лечения Анжелики, в связи с тем, что она ушла из жизни. Буквально час назад сердце Анжелики не выдержало, врачи на протяжении долгого времени прилагали все усилия, чтобы реанимировать ее, но спасти ее не удалось, — сообщается в телеграм-канале, посвященном сбору помощи Анжелики.

Информацию о случившемся КП-Новосибирск подтвердила также подруга девушки.

Напомним, в ДТП на байке Анжелика попала 11 февраля, во время своего путешествия на острове. Ее доставили в больницу, где она впала в кому.

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