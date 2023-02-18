«Ударилась головой о бордюр»: на Бали студентка из Новосибирска разбилась на байке и впала в кому

На Бали студентка из Новосибирска разбилась на байке и впала в кому. Фото: предоставлено друзьями Анжелики Чудояковой.

22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова попала в страшную аварию на Бали. 11 февраля девушка разбилась на байке и впала в кому. Близкие девушки просят помощи у неравнодушных людей, чтобы оплатить лечение. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

«ТО, КТО ВЕЛ БАЙК, УДЕРЖАЛСЯ, ОНА – НЕТ»

Анжелики родилась она в маленьком селе Балыкса в Хакасии, население которого около 2-х тысяч человек. В Новосибирск она уехала после школы, поступив в СГУПС. А где-то месяц назад переехала в Москву. Уже оттуда она отправилась в свое первое путешествие за границу, ставшее роковым.

– Полететь в Индонезию было ее мечтой. На Бали ее пригласил молодой человек. Почти сразу же после прилета произошла эта авария. Пострадала Анжелика не по своей вине. Она сидела на пассажирском сидении. Тот, кто управлял байком, удержался на нем. А она нет: перелетела через байк и ударилась головой об бордюр. На Анжелике был шлем: он раскололся от удара, – рассказала КП-Новосибирск подруга девушки, Виктория.

После ДТП сибирячку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом черепа.

– Сейчас она находится без сознания. Уже 7-й день. Рефлексы не проявляются, на препараты не реагирует. Пока она не транспортабельна. Мы не можем перевезти ее в Новосибирск. Она не перенесет перелет, – говорит Виктория.

СУТКИ В БОЛЬНИЦЕ – 100000 РУБЛЕЙ

По словам врачей, прогнозы пока неутешительные. Но близкие девушки верят, что Анжелика выкарабкается. Но чтобы у нее был шанс, нужно продолжать лечение в клинике.

– Пребывание в больнице Индонезии от 100000 рублей в день. Поэтому необходимы средства, чтобы обеспечивать ее лечение, – добавила подруга Анжелики.

Известно, что друзья, родственники собирают деньги на оплату клиники для Анжелики. По их словам, важен каждый рубль. Близкие Анжелики создали Телеграм-канал, в котором публикуют отчеты по сбору и состоянию девушки.

Уважаемые читатели, если вы готовы помочь Анжелике, свяжитесь с ее близкими в Телеграм-канале по ссылке.

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