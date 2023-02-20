В Новосибирске 53-летний ухажер получил 9 лет за убийство девушки в кустах на Первомайке

Труп в кустах нашли очевидцы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске 53-летний безработный получил 9 лет колонии за убийство знакомой по дороге домой. Преступление случилось в ночь на 14 июля 2022 года.

По данным следствия, 27-летняя девушка познакомилась с 53-летним уроженцем Тувинской АССР. В ночь трагедии пара выпивала, затем потерпевшая решила поехать домой. Ухажер решил проводить ее до дома, та отказала навязчивому мужчине. Утром прохожие обнаружили труп сибирячки в кустах на КСМ.

- Подозреваемый рассказал, что в ходе конфликта женщина достала нож, взяла двумя руками и сказала, что уйдет сама. Стала оскорблять и прогонять, тогда обвиняемый попытался выхватить нож, повалил ее на землю, далее не помнит событий, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Полиция задержала подозреваемого, он признал вину и написал явку с повинной.

Подсудимый официально не работал, характеризовался удовлетворительно. Потерпевшим по делу стал бывший сожитель женщины.

- По совокупности приговоров Центрального районного суда Барнаула от 17 января 2019 года ему назначено 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, – сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

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