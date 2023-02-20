В Каргатском районе простились с погибшим в зоне СВО Александром Доплером

Состоялось прощение с военнослужащим Александром Доплером. Фото: Александр КОЦ/администрация Каргатского района

В селе Верх-Каргат Новосибирской области простились с Александром Доплером, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

— Светлая память о бойце сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, — сообщили а администрации Каргатского района.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, состоялось прощание с еще одним бойцом, погибшим в зоне СВО, Максимом Березовским. В этот же день похоронили маленькую дочь военного.

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