Под Новосибирском похоронили погибшего в зоне СВО Максима Березовского

Под Новосибирском похоронили участника СВО и его маленькую дочь.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новосибирец Максим Березовский погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации Болотнинского района в социальной сети «ВКонтакте».
− Администрация и Совет депутатов Болотнинского района выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели земляка, участника СВО Березовского Максима Александровича, − говорится в публикации.
Как сообщили в паблике «Типичное Болотное», 20 февраля состоялась церемония прощания с сибиряком. Как стало известно КП-Новосибирск, в понедельник похоронили и маленькую дочь военнослужащего. По предварительной информации, у малышки была онкология.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер