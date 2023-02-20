Под Новосибирском похоронили погибшего в зоне СВО Максима Березовского

Под Новосибирском похоронили участника СВО и его маленькую дочь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирец Максим Березовский погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации Болотнинского района в социальной сети «ВКонтакте».

− Администрация и Совет депутатов Болотнинского района выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели земляка, участника СВО Березовского Максима Александровича, − говорится в публикации.

Как сообщили в паблике «Типичное Болотное», 20 февраля состоялась церемония прощания с сибиряком. Как стало известно КП-Новосибирск, в понедельник похоронили и маленькую дочь военнослужащего. По предварительной информации, у малышки была онкология.

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