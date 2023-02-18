«Использовали 130 огней»: послание космонавту Анне Кикиной выложили из свечей на фестивале Иглу в Новосибирске

Послание космонавту Анне Кикиной выложили из 130 свечей на фестивале Иглу в Новосибирске. Фото: предоставлено организаторами фестиваля Иглу.

В Новосибирске на фестивале Иглу 18 февраля выложили из свечей послание космонавту Анне Кикиной. Она сможет увидеть его с орбиты.

– Мы использовали 130 огней Лебедева для того, чтобы сделать послание. Они горят примерно 2 часа. Выложили имя Анна из 130 свечей. 130 свечей приурочены ко Дню города Новосибирска. Идея сделать такое послание принадлежит Юрию Скородумову, тренеру по рафтингу Анны Кикиной. Он связался с ней. Уточнил, в какое время она сможет увидеть послание. Оно о том, что мы ее любим. О том, что мы гордимся, что она в космосе сейчас. Передаем ей такой привет, – рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Пацай, руководитель молодежного центра «Зодиак».

Ранее КП-Новосибирск писала, что организаторы фестиваля Иглу пообщались с Анной Кикиной, которая находится на МКС. Она и ее коллеги передали привет новосибирцам.

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