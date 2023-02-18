«Увидит его с орбиты»: имя космонавта Анны Кикиной выложат из свечей на фестивале Иглу в Новосибирске

Имя космонавта Анны Кикиной зажгут на фестивале Иглу в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

18 февраля в Новосибирске на фестивале Иглу, который проходит на пляже Бумеранг, зажгут имя космонавта Анны Кикиной. Для этого используют специальные огни. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали организаторы мероприятия. Анна Кикина созвонилась с тренером, который находится на фестивале. Девушка-космонавт с МКС поздравила всех новосибирцев с фестивалем Иглу.

– Была прямая связь с Анной Кикиной с МКС. Она передала привет всему Новосибирску от себя и от японца и американца, ее коллег. Мы тоже ей передали привет, сказали, что любим ее и ждем. Тренер ее, с которым Анна общалась, при помощи огней Лебедева зажжет имя Анна. Она будет пролетать и в течение 5-15 секунд сможет увидеть его из космоса, – рассказали КП-Новосибирск организаторы фестиваля.

Напомним, фестиваль «Иглу – 2023: Город эскимосов стартовал в Новосибирске 18 февраля. Мероприятие проводят в городе с 2008 года.

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