В Новосибирске завершились поиски пенсионерки, пропавшей по пути из гостей

В Новосибирске завершились поиски 63-летней пенсионерки, пропавшей по пути из гостей.

В Новосибирске завершились поиски 63-летней пенсионерки, пропавшей по пути из гостей. Об этом сообщили волонтеры.

— Женщина найдена, жива. Спасибо всем кто выполнял автономные задачи, выезжал на поиск, распространял ориентировку в сети и делал репосты, — сообщили в «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Напомним, женщина пропала 17 февраля. Она гостила у родных за городом, вечером на транспорте отправилась домой в Новосибирск. Выйдя на остановке, пенсионерка позвонила родным и попросила встретить ее, однако, когда те приехали на место, ее там уже не было.

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