«Ехала домой из гостей»: в Новосибирской области пропала 63-летняя пенсионерка в черно-розовом халате

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Наталью Осиповну Чебыкину (Халяву). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Наталью Осиповну Чебыкину (Халяву). Женщина пропала 17 февраля: она гостила у родных за городом, вечером на транспорте отправилась домой в Новосибирск. Выйдя на остановке, пенсионерка позвонила родным и попросила встретить ее, однако, когда те приехали на место, ее там уже не было.

— Приметы: рост 161 сантиметр, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области. — На момент своего исчезновения женщина была одета в коричнево-рыжую камуфляжную куртку, черно-розовый халат, черные штаны, черные галоши и серую шапку. С собой у нее была черная сумка.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас находится Наталья Осиповна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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