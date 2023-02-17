Подробности тройной аварии на Бердском шоссе в Новосибирске раскрыли в ГИБДД. Фото: "АСТ-54".

В ГИБДД прокомментировали тройное ДТП, случившееся в Советском районе Новосибирска. Ранее сообщалось, что там столкнулись 3 машины. Из-за аварии на участке растянулась пробка.

– Парень 2000 года рождения за рулем «Тойоты Аллекс» двигался по Бердскому шоссе со стороны проспекта Строителей, в сторону улицы Одоевского. В пути, напротив дома 451/1а на Бердском шоссе, двигался на запрещающий сигнал светофора. Из-за чего столкнулся с автомобилем «Хонда Фит» под управлением женщины 1987 года рождения. После чего автомобиль «Тойота Аллекс» столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц С 200», которым управлял женщина 1977 года рождения, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель «Тойоты». Ему понадобилась помощь врачей.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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