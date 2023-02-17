Жёсткое тройное ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Жёсткое тройное ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе в Новосибирск. Фото: "АСТ-54".

Утром в пятницу, 17 февраля, в Советском районе Новосибирска произошла массовое ДТП. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.

– На перекрёстке Бердского шоссе и улицы Лесосечной столкнулись три автомобиля, среди которых седан Mercedes-Benz и хэтчбек Toyota, – написали они в группе «АСТ-54».

Авария вызвала серьезную пробку в двух направлениях по Бердскому шоссе.

Информация о пострадавших уточняется.

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