Жёсткое тройное ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Жёсткое тройное ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе в Новосибирск. Фото: "АСТ-54".
Утром в пятницу, 17 февраля, в Советском районе Новосибирска произошла массовое ДТП. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.
– На перекрёстке Бердского шоссе и улицы Лесосечной столкнулись три автомобиля, среди которых седан Mercedes-Benz и хэтчбек Toyota, – написали они в группе «АСТ-54».
Авария вызвала серьезную пробку в двух направлениях по Бердскому шоссе.
Информация о пострадавших уточняется.
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