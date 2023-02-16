За сибирячкой, впавшей в кому на Бали, вылетели медики из России. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой.

Медики из России вылетели за Еленой Новосельцевой, сибирячкой, впавшей в кому на Бали. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила дочь женщины.

– Врачи вылетели в 07:10 по московскому времени по маршруту Москва-Денпасар. В аэропорт Нгурах-Рай медики прибудут 17 февраля, в 22:20, – уточнила дочь Елены Новосельцевой.

Обратный вылет запланировали на понедельник, 20 февраля. Билеты уже согласованы, номер рейса станет известен после окончательного выкупа.

По последним данным, состояние сибирячки стабильное.

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