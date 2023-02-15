«Я тебя люблю, зай!»: В Новосибирске на суде женщина призналась в любви сожителю, задушившему её 10-летнего сына

В Новосибирске начали судить отчима, задушившего 10-летнего пасынка. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске 15 февраля начали судить мужчину, обвиняемого в смерти пасынка. Следователи выяснили, что изверг систематически избивал мальчика, а потом в порыве ярости задушил ребенка. На заседании была и мать погибшего. Она не рыдала от горя и не требовала справедливости. Женщина напротив призналась в любви убийце своего ребенка.

– Органом предварительного следствия Колесников обвиняется в том, что после вступления в брак с Шелковниковой (Колесниковой) 7 августа 2021 года, у него сформировалась личная неприязнь к ее сыну малолетнему. И с 9 августа 2021 года по 6 февраля 2022 года Колесников систематически наносил множественные удары по телу и голове несовершеннолетнего, - пояснила журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Татьяна Садовникова.

По данным СК, год назад Колесников убил пасынка – задушил его в порыве ярости. Известно, что доставалось и жене. Он колотил ее, когда та пыталась вступиться за сына. Когда Колесникова отправили в СИЗО, она все подробно рассказала следователям. Поделилась, как душегуб мучил и ее, и ребенка. Однако через пару месяцев женщина передумала. Она взяла фамилию мужа, переоформила документы и вообще заявила, что оговорила мужчину.

После заседания изверг признался в любви матери убитого ребенка.

– Я тебя тоже люблю, зай, - ответила ему она.

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