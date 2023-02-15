Новосибирскую область признали одним из самых замусоренных регионов России

Новосибирская область стала одним из самых проблемных регионов по ситуации с мусором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск является одним из самых замусоренных городов России. Об этом сообщила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что хуже всего ситуация с мусором в Краснодарском крае из-за скопления туристов. Кроме того, глава управления заявила, что проблемы с переполненными полигонами возникают на Чукотке, в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и, в том числе, в Новосибирске.

Светлана Радионова акцентировала внимание на том, что никто из местных жителей обычно не горит желанием жить рядом с мусорным полигоном, но это вынужденная необходимость.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на строительство двух высокотехнологичных комплексов по переработке отходов в регионе за 2 года выделят больше 3,5 миллиарда рублей. По замечанию губернатора области, это будут не свалки, а крупные заводы.

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