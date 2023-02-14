В Новосибирске отчим, до смерти избивший 6-летнего мальчика, получил пожизненный срок. Фото: соцсети.

Новосибирский областной суд вынес приговор отчиму и матери, которые до смерти забили 6-летнего ребенка. Сожитель женщины получил пожизненный срок.

– Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил мужчине пожизненное лишение свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, – сообщает Следственный комитет Новосибирской области.

Мать мальчика отправили на 14 лет в колонию общего режима с ограничением свободы в полтора года и штрафом в 40 тысяч рублей.

Трагедия произошла 19 марта 2021 года. В роковой вечер мать и ее сожитель напились. Принялись воспитывать ребенка. Поставили мальчонку в угол, всунули ему в руки книгу и приказали читать. Малыш внятно не мог прочесть текст, а в ответ на угрозы робко молчал. Из-за этого изверги не менее 55 раз ударили ребенка ногами, руками. Били, пока мальчик не затих. Мать вину в преступлении не признала. А отчим-убийца не полностью признал вину.

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