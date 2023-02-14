Еще одного пострадавшего после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске выписали из больницы. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что еще одного пациента, пострадавшего при взрыве на Линейной, 39 в Новосибирске, выписали из больницы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Минздраве.

– В медучреждениях остаются 5 человек на сегодняшний день, – уточнили в ведомстве.

Напомним, жертвами ЧП, по последним данным, стали 14 человек. Среди них – 2-летняя девочка.

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